Иммерсивное шоу. Открой дверь в мир мистики и загадок... Герои романа приглашают в самую загадочную квартиру Москвы. Переступи порог Нехорошей квартиры! Пролей свет на свои тёмные стороны жизни...Обнажи свои страхи... Встречай героев романа в реальной жизни!