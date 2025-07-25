Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Иммерсивное шоу. Открой дверь в мир мистики и загадок... Герои романа приглашают в самую загадочную квартиру Москвы. Переступи порог Нехорошей квартиры! Пролей свет на свои тёмные стороны жизни...Обнажи свои страхи... Встречай героев романа в реальной жизни!
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