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[отменено] Джаз в пентхаусе

Пентхаус на Воробьёвых горах, Мосфильмовская улица, 70к3

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4700₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Мировые хиты с африканским колоритом от Somewhere Music Session на вершине небоскрёба. Сильный, изысканный, очень танцевальный, и при этом — по-домашнему уютный концерт. Гостей ждут панорамные виды на Москву, бокал игристого для каждого, и конечно же, красивый, волнующий и душевный джаз. Мультинациональный коллектив Somewhere Music Session исполняют авторские версии джазовых хитов мирового класса так, словно у любимых миллионами композиций открывается второе дыхание. Гостей ждёт красивый и чувственный микс из качественных каверов, авторских композиций, импровизаций и музыкальных сюрпризов. Будут и лиричные Soul-баллады, и энергичные танцевальные композиции, и возможно — даже чуть-чуть рок-н-ролла.

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