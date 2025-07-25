Мировые хиты с африканским колоритом от Somewhere Music Session на вершине небоскрёба. Сильный, изысканный, очень танцевальный, и при этом — по-домашнему уютный концерт. Гостей ждут панорамные виды на Москву, бокал игристого для каждого, и конечно же, красивый, волнующий и душевный джаз. Мультинациональный коллектив Somewhere Music Session исполняют авторские версии джазовых хитов мирового класса так, словно у любимых миллионами композиций открывается второе дыхание. Гостей ждёт красивый и чувственный микс из качественных каверов, авторских композиций, импровизаций и музыкальных сюрпризов. Будут и лиричные Soul-баллады, и энергичные танцевальные композиции, и возможно — даже чуть-чуть рок-н-ролла.