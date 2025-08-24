Малиновый закат, прохладные коктейли и жгучие ритмы бразильской самбы: стань частью незабываемого тематического джаз-вечера на крыше. Виртуозы джаза «Esh» будут в роскошном белом — как песок на солнечных пляжах Рио. Бразильский джаз — это смесь лиричной босса-новы с ритмами самбы и джазовыми импровизациями. Это тот самый «бразильский свинг», который невозможно ни объяснить, ни записать с помощью нот — живая пульсация души. А чарующий португальский звучит так непривычно и свежо. Ты закрываешь глаза, и тебя окружают джунгли Амазонии, золото пляжей Рио-де-Жанейро, аромат кофе и рокот водопадов. Прочувствуй бразильское лето с по-настоящему солнечной музыкой. Джаз-бэнд «Esh» вот уже 13 лет радует меломанов настоящим «бразильский джазом» (Brasil jazz) или «самба-джазом» (Samba-Jazz). Музыкантам удалось добиться того самого аутентичного звучания, которым славятся выходцы из жаркого Рио-де-Жанейро. В репертуаре «Esh» произведения известнейших бразильских композиторов в оригинальных и авторских аранжировках, а также собственные пьесы.