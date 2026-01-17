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НормальНо

Лаборатория современного театра
ул. Сайкина, 9, стр. 1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль творческой инклюзивной студии «Э-моция» - город Казань. Показывается в рамках фестиваля негосудаственных экспериментальных театров «Основание». Автор и режиссер: Неля Суркина. Импровизационный интерактивный спектакль, в котором творческий коллектив через взаимодействие друг c другом и залом отвечает на простые вопросы: Как ты, прямо сейчас? Как ты себя чувствуешь? А как я? Так ли часто мы задаём эти вопросы себе и близким, и имеем смелость искренне ответить. Что происходит с человеком, когда кажется, что ничего не происходит. Участники спектакля доводят до предела мысль о том, что непрофессиональному актеру, тем более с инвалидностью, на сцене нечего предложить, кроме себя и своего опыта. В процессе фиксируют создание ткани спектакля и собственные переживания.

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