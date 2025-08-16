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В самом сердце Нового Арбата в клубе TwentyOne, соратники по московской фрик сцене — группа НонАдаптантЫ и Витамин М устроят настоящий праздник. Тебя ожидает захватывающее выступление с лучшими хитами от каждой группы, уникальная атмосфера и заряд положительных эмоций.
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