В самом сердце Нового Арбата в клубе TwentyOne, соратники по московской фрик сцене — группа НонАдаптантЫ и Витамин М устроят настоящий праздник. Тебя ожидает захватывающее выступление с лучшими хитами от каждой группы, уникальная атмосфера и заряд положительных эмоций.