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Nomvula SA

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

Начало:

Завершение:

от 1499₽ до 1999₽
Возраст 21+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Концерт восходящей звезды афро-хаус сцены Nomvula SA. Номвула уже успела выпустить несколько десятков треков, а самый знаковый выйдет уже этой весной с легендарным швейцарским дуэтом Adriatique. А её хит - You Don't See Me с метром афро-хауса Laolu уже занял верхние строчки хит-парадов, как самый узнаваемые хит 2024-го года. В лайнапе: Lil'M & Jok Sergey Seaman WDL & Nomvula Live Emilio, Spektor, Savin Sergey Masterov Резерв столов по телефону.

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23 февраля 2025, 02:20

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