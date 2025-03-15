Nomvula SA
Космодамианская наб., 2
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от 1499₽ до 1999₽
Возраст 21+
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Вечеринки
Про событие
Концерт восходящей звезды афро-хаус сцены Nomvula SA. Номвула уже успела выпустить несколько десятков треков, а самый знаковый выйдет уже этой весной с легендарным швейцарским дуэтом Adriatique. А её хит - You Don't See Me с метром афро-хауса Laolu уже занял верхние строчки хит-парадов, как самый узнаваемые хит 2024-го года. В лайнапе: Lil'M & Jok Sergey Seaman WDL & Nomvula Live Emilio, Spektor, Savin Sergey Masterov Резерв столов по телефону.
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