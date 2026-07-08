Nomusicians: концерт-импровизация
Лубянский пр., 25, стр. 1
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от 1500₽ до 2000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Nomusicians сыграют летний концерт-импровизацию на веранде «Китайского лётчика Джао Да»: атмосферная электроника, неоклассика и минимализм, живые инструменты и синтезаторы, музыка, рождающаяся прямо в моменте. Посадка за столиками. Билеты делятся по зонам: зал у сцены и балкон. Места внутри зоны — свободные.
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