Nomusicians сыграют летний концерт-импровизацию на веранде «Китайского лётчика Джао Да»: атмосферная электроника, неоклассика и минимализм, живые инструменты и синтезаторы, музыка, рождающаяся прямо в моменте. Посадка за столиками. Билеты делятся по зонам: зал у сцены и балкон. Места внутри зоны — свободные.