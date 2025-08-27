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Нодар Ревия. Концерт на корабле

Теплоход «РИО-1», Нодар РевияЛенинградское шоссе, 51

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

4 часа речной прогулки, 2 из которых — живая музыка, любимые хиты и премьеры песен из нового грузинского альбома, закат, огни города и море эмоций. В программе — интерактив с ведущим, розыгрыши и сюрпризы. Это белая вечеринка, приходи поддержать атмосферу и прийти в белом или добавить хотя бы один белый элемент в образ. Места ограничены. Отплытие строго по таймингу: 18:30 — посадка зрителей на корабль 19:00 — отплытие корабля по маршруту 19:30 — начало программы 23:00 — примерное время прибытия корабля обратно на причал

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