4 часа речной прогулки, 2 из которых — живая музыка, любимые хиты и премьеры песен из нового грузинского альбома, закат, огни города и море эмоций. В программе — интерактив с ведущим, розыгрыши и сюрпризы. Это белая вечеринка, приходи поддержать атмосферу и прийти в белом или добавить хотя бы один белый элемент в образ. Места ограничены. Отплытие строго по таймингу: 18:30 — посадка зрителей на корабль 19:00 — отплытие корабля по маршруту 19:30 — начало программы 23:00 — примерное время прибытия корабля обратно на причал