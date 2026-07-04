Столица превратится в огромный светящийся трек. Маршрут пройдёт от Крылатской улицы до Университетской площади — красиво, ритмично и абсолютно бесплатно. Также будут конкурсы, розыгрыши и световое шоу. Расписание: 20:00 — сбор участников 21:00 — старт первой колонны 22:00 — старт второй колонны Успевай зарегистрироваться — количество мест может быть ограничено.