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Ночной стендап

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

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1460₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Город засыпает — просыпается комедия. Теперь смех работает в ночную смену. Когда город засыпает — просыпается комедия. Ночные стендап-концерты, где опытные комики не дают уснуть твоему чувству юмора и поднимут настроение всем «совам». Только лучшие телевизионные комики. Проверка материала. Ты услышишь телевизионных комиков, которых ты мог увидеть в таких проектах, как Stand Up на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, ЧБД, Outside Stand Up, Comedy Battle на ТНТ, Открытый Микрофон на ТНТ и многие другие проекты. Состав всегда разный. Состав скрыт. Комики на афише — это отображение примерных составов из пула тех, кто тут выступает.

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