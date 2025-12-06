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Стендап
Про событие
Только лучшие телевизионные комики. Проверка материала. Ты услышишь телевизионных комиков, которых мог увидеть в таких проектах, как StandUp на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, ЧБД, Outside StandUp, Сomedy Battle на ТНТ, Открытый Микрофон на ТНТ и многие другие проекты. Состав всегда разный. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если ты придёшь с компанией — вы сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.
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Комментарии
Ekaterina(__lucky___smile__)11 декабря 2023, 03:23
Кто желает сходить?
Ekaterina(__lucky___smile__), я хочу) кампании нет
Кто нибудь ходил? Как впечатления, ни разу не был, порекомендуйте место где реально весело и на позитиве ;)