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Ночной Open Mic

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Только лучшие телевизионные комики. Проверка материала. Ты услышишь телевизионных комиков, которых мог увидеть в таких проектах, как StandUp на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, ЧБД, Outside StandUp, Сomedy Battle на ТНТ, Открытый Микрофон на ТНТ и многие другие проекты. Состав всегда разный. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если ты придёшь с компанией — вы сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.

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Комментарии

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Джордж
5 апреля 2024, 06:55

Кто нибудь ходил? Как впечатления, ни разу не был, порекомендуйте место где реально весело и на позитиве ;)

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Ekaterina(__lucky___smile__)
11 декабря 2023, 03:23

Кто желает сходить?

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Дарья
24 февраля 2024, 18:15

Ekaterina(__lucky___smile__), я хочу) кампании нет

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