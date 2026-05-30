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Ночной оазис

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

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от 1350₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночной оазис посреди тёмного города. Пространство, где музыка, свет и атмосфера создают ощущение закрытого мира для своих. В эту ночь Kult by FEFE и Vetra объединяются, чтобы создать особую атмосферу танца, свободы и ночной эстетики. Два пространства события: Основная сцена — сердце ночи и основная энергия события. Танцевальная комната — отдельное пространство с диджей-сетами и камерной атмосферой. Среди приглашённых артистов — AGMA. Дуэт, который наполнит эту ночь живой энергией и особым звучанием. Никакой случайности. Только энергия, стиль и правильные люди. Диджеи: Основная сцена Sergo x Benjamin Blues | Agma | Valenti Bat | Unreal x Mykhailov | Asara x Nick Name Танцевальная команат Pridorogin | Krisstal | Miga | Black Katrin | Njoy | Horjes | Arnie

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