Летняя территория городского курорта станет площадкой для тех, кто хочет провести ночь в атмосфере настоящего летнего курорта: с бассейнами, парными, купелями, музыкальными сетами от DJ и световым шоу. Гостей мероприятия ожидает насыщенная программа. Главный сюрприз вечера — имя главной звезды организаторы объявят позднее.