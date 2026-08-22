Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Летняя территория городского курорта станет площадкой для тех, кто хочет провести ночь в атмосфере настоящего летнего курорта: с бассейнами, парными, купелями, музыкальными сетами от DJ и световым шоу. Гостей мероприятия ожидает насыщенная программа. Главный сюрприз вечера — имя главной звезды организаторы объявят позднее.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи