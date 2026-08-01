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Ночная вечеринка (Dark Genshin Party)

Live Stars
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки

Про событие

Непринужденная атмосфера, отличная музыка, крутые конкурсы, танцы, интересные зоны активностей уже ждут тебя. Что тебя будет ждать: — Интересные конкурсы — Танцы под крутую музыку — Конкурс косплей-импровизации — Сбалансированный плейлист — Зона настольных игр — Зона игры в Мафию и Бункер — Много интересных людей в крутых костюмах — Танцы на барной стойке — Крутая атмосфера — Приятные цены на напитки, относительно другим местам в Москве — Быстрый вход по QR кодам, без запар. Вечеринка подойдет для любителей любых фандомов, а не только Genshin Impact. Косплей-костюмы не обязательны для посещения, можно в повседневной одежде. На протяжении всей ночи с тобой будет ведущая, с которой точно будет не скучно. Популярная музыка поможет зажечь танц-пол.

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