Московская инди-группа Ночлег выступит с редким концертом в Москве, презентуя новый альбом «Что реально?» Музыка Ночлега — это коктейль из мелодий и ритмов, синтезаторных соло и гитарных риффов, романтики и иронии Тебя приглашают раствориться в музыке и приблизиться к ответу на вопрос: Что реально? В репертуаре – романтичный бэнгер «Ты в моей голове», записанный вместе с Найком Борзовым, новый материал и старые песни, звучащие в маленьких барах Москвы с 2018 года Специальный гость — яркие представители шугейз-сцены – группа Лиссабон. Ребята добавят гитарного шума и представят песню «Казалось неважно», которая получила огромный отклик в сети