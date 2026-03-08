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Ночь женщин

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2500₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Вечер, где весна звучит особенно. Каждую гостью ждёт бокал просекко в качестве комплимента — лёгкое начало вечера, который обещает стать по-настоящему особенным Хедлайнеры — M.E.G & NERAK. Их сеты — это баланс глубины и абсолютный контроль танцпола. Энергия считывается мгновенно, а звучание узнаётся с первых секунд.

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