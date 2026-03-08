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Вечеринки
Про событие
Вечер, где весна звучит особенно. Каждую гостью ждёт бокал просекко в качестве комплимента — лёгкое начало вечера, который обещает стать по-настоящему особенным Хедлайнеры — M.E.G & NERAK. Их сеты — это баланс глубины и абсолютный контроль танцпола. Энергия считывается мгновенно, а звучание узнаётся с первых секунд.
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