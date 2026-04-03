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Ночь в Treff8

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

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Бесплатно
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

В этот вечер для тебя прозвучит редкое сочетание направленного акустического искусства — система Danley Sound, создающая абсолютную чистоту каждого звука. Двойной дуэт Хайлайт поддержит баланс глобальных хитов и новых вершин, делая каждую минуту напоминанием о мощи качественного звука и уникальной атмосферы. Приороба, её музыкальный язык — тонкое, искреннее смешение стилей, вызывающее глубокие отклики. Внутри гармонии — Нелли, чья энергия и насыщенные синтезаторы наполняют комнату теплом и светом, превращая каждое выступление в яркое эмоциональное путешествие. Кооперация с МР Морек — это встреча глубоких ритмов и атмосферных модуляций, создающая особое тепло в каждом движении. Кирич добавляет нотки мелодичного техно и прогрессивных мелодий, превращая ночь в волшебное мгновение. Вход свободный по предварительной регистрации.

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