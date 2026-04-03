В этот вечер для тебя прозвучит редкое сочетание направленного акустического искусства — система Danley Sound, создающая абсолютную чистоту каждого звука. Двойной дуэт Хайлайт поддержит баланс глобальных хитов и новых вершин, делая каждую минуту напоминанием о мощи качественного звука и уникальной атмосферы. Приороба, её музыкальный язык — тонкое, искреннее смешение стилей, вызывающее глубокие отклики. Внутри гармонии — Нелли, чья энергия и насыщенные синтезаторы наполняют комнату теплом и светом, превращая каждое выступление в яркое эмоциональное путешествие. Кооперация с МР Морек — это встреча глубоких ритмов и атмосферных модуляций, создающая особое тепло в каждом движении. Кирич добавляет нотки мелодичного техно и прогрессивных мелодий, превращая ночь в волшебное мгновение. Вход свободный по предварительной регистрации.