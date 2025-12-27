Ночь перед Рождеством
Берсеневский переулок, 5с2
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 6+
Про событие
Культурный диспут, посвящённый рождественским традициям в Новом году На диспуте обсудишь следующие темы: • Значение фольклора и народных традиций в произведении • Образы и символы, используемые Гоголем для создания атмосферы • Влияние «Ночи перед Рождеством» на современное искусство и литературу •Рождество в Российской империи • Как фолк-культура переплелась с христианством
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