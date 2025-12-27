Культурный диспут, посвящённый рождественским традициям в Новом году На диспуте обсудишь следующие темы: • Значение фольклора и народных традиций в произведении • Образы и символы, используемые Гоголем для создания атмосферы • Влияние «Ночи перед Рождеством» на современное искусство и литературу •Рождество в Российской империи • Как фолк-культура переплелась с христианством