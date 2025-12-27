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Ночь перед Рождеством

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 6+

Про событие

Культурный диспут, посвящённый рождественским традициям в Новом году На диспуте обсудишь следующие темы: • Значение фольклора и народных традиций в произведении • Образы и символы, используемые Гоголем для создания атмосферы • Влияние «Ночи перед Рождеством» на современное искусство и литературу •Рождество в Российской империи • Как фолк-культура переплелась с христианством

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