Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
У каждого артиста однажды был первый слот. Новый лица (New Faces) — это вечеринка для тех, кого ты, возможно, ещё не слышал/а, но вполне можешь запомнить. Enid Wild Gaslighter Kri Chee Mgun.30 Mishanextdoor Polanski Polina Komandirova Saratsukerman Начало: 22:00 Вход свободный
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи