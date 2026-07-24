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Ночь новых лиц (New Faces Night)

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

У каждого артиста однажды был первый слот. Новый лица (New Faces) — это вечеринка для тех, кого ты, возможно, ещё не слышал/а, но вполне можешь запомнить. Enid Wild Gaslighter Kri Chee Mgun.30 Mishanextdoor Polanski Polina Komandirova Saratsukerman Начало: 22:00 Вход свободный

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