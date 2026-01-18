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Ночь. Луна. Поэзия

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Камерный оркестр Elysium представляет программу «Ночь. Луна. Поэзия» — четыре разных способа соединить голос и камерный ансамбль в ХХ веке: от французского символизма и экзотической миниатюры к экспрессионистскому театру речи и позднесоветскому сатирическому гротеску. В звуковом и идейном смысле «Три поэмы Стефана Малларме» Равеля и «Три стихотворения из японской лирики» Стравинского — буквально родственники: они написаны для одного и того же редкого состава (сопрано, две флейты, два кларнета, фортепиано и струнный квартет) и даже территориально оказывались близки — одну из пьес, «Soupir», Малларме сочинил в Кларане, куда он ездил встречаться со Стравинским (и посвятил ему эту вещь). Три сверхкраткие пьесы Стравинского написаны на фоне работы над «Весной священной»: сначала в версии с фортепиано, затем — в камерной инструментовке. Стравинский обращается с голосом как с инструментом внутри ансамбля: сухие, неровно распределенные акценты поразили первых слушателей (многих неприятно). Этот цикл создан в очевидном диалоге с Равелем, который в это же время пишет свои «Три поэмы Малларме»: одинаковый состав, общая парижская среда: связанная с Независимым музыкальным обществом, эстетика миниатюры и нового камерного тембра. Все они, как и поздние «Сатиры» Шостаковича, многим обязаны революции «Лунного Пьеро» Шенберга: именно он закрепил новую камерную модель, где каждый инструмент становится отдельным персонажем и краской, а голос — ещё одним инструментом. «Сатиры» Шостаковича, созданные в 1960 году, лёгкостью, остротой и резкой трагикомичностью многим могут напомнить камерные поиски начала века. Так цикл естественно встаёт в ряд с камерной театральностью Шенберга и тембровой изысканностью французской части программы. Анна Скобова исполнит три романса Шостаковича — «Критику», «Потомков» и «Крейцерову сонату» — в аранжировке для голоса, флейты, бас-кларнета и струнного квартета.

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