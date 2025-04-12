В ДК «Кристалле» будут работать сразу 2 танцпола: большой актовый зал и студия. Natasha Bai презентует свой дебютный альбом, Enfant дебютирует на «Системе», Errortica отыграет специальный хаус-сет, Arash & Quasar, Sputnik и Машков с Эострой уйдут в медленный танец, а Kovyazin D и Wasta покажут всем, что такое афтыч по-мужски. Лайнап: ENFANT / ERRORTICA / KOVYAZIN D / NATASHA BAI / WASTA ARASH & QUASAR / EOSTRA / MASHKOV / SPUTNIK