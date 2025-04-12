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Ночь лейбла

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

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Завершение:

от 1500₽ до 4800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В ДК «Кристалле» будут работать сразу 2 танцпола: большой актовый зал и студия. Natasha Bai презентует свой дебютный альбом, Enfant дебютирует на «Системе», Errortica отыграет специальный хаус-сет, Arash & Quasar, Sputnik и Машков с Эострой уйдут в медленный танец, а Kovyazin D и Wasta покажут всем, что такое афтыч по-мужски. Лайнап: ENFANT / ERRORTICA / KOVYAZIN D / NATASHA BAI / WASTA ARASH & QUASAR / EOSTRA / MASHKOV / SPUTNIK

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