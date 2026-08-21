Кто сказал, что у поп-музыки должна быть только одна главная звезда? За эти выходные повернём медаль поп-культуры обеими сторонами. В пятницу отдают сцену дамам — сильным, талантливым и ярким. И заодно вспомним тех культовых исполнительниц, кто когда-либо заставлял нас копировать их образы, движения и строчки из песен. В субботу на сцену выйдут парни — харизматичные, талантливые и не менее яркие. Вместе с ними вспомнишь главных красавчиков поп-сцены, под треки которых когда-то влюблялись целыми поколениями. Перед вечеринкой все вместе поют караоке. Тебя ждёт две ночи культовых хитов, больших образов и поп-икон. Проверят, чьих хитов все знают больше? 21.08 23:00-00:00 bakiia 00:00-01:00 golubka 01:00-01:30 wives (semenova + 13anisia) 01:30-02:00 daleyla.aga 02:00-03:00 masha tsigal 03:00-05:00 foggy 22.08 22:00-00:30 karaoke 00:30-01:00 mini hulk ivan 01:00-02:00 anatolii smirnov 02:00-02:30 nikita kar 02:30-03:30 teslond 03:30-05:00 crash1krew