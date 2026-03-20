ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Ночь гонгов

ЙогаПлатформа, Спартаковский переулок, 2с1

Начало:

Завершение:

от 5500₽ до 6000₽
Возраст 18+

Про событие

Звуковая медитация в ночь весеннего равноденствия. Ночь весеннего равноденствия — это порог. Момент, когда тьма и свет замирают в равновесии, чтобы сделать следующий вдох. Природа замирает, город замедляет бег, и в этой абсолютной тишине ты сможешь услышать самое главное — самого себя. «Ночь гонгов» — это не концерт и не просто сеанс звукотерапии. Это глубокое погружение в звуковые волны, где инструменты становятся лодками, а твоё подсознание — бескрайним океаном. Ночью, когда стихает шум мегаполиса, а уставший ум естественно отпускает контроль, тело следует циркадным ритмам. В это время медитация перестает быть усилием — она становится естественным состоянием. Ты просто ложишься, закрываешь глаза и позволяешь звуку вести тебя. В программе вечера — не только гонги, но и целительная симфония тибетских поющих чаш, глубокое дыхание оушендрама (барабана океана), хрустальные переливы колокольчиков и мягкая перкуссия. Вместе они создают поле, в котором растворяются зажимы, уходят тревоги и открываются внутренние пространства. Татьяна Трещалова — чуткий проводник, практик с многолетним опытом проведения звуковых медитаций и глубоких телесных практик. Её путь — это постоянное исследование связи звука и внутреннего состояния человека. Чтобы ночь прошла максимально комфортно и глубоко, пожалуйста, возьми с собой: * Удобную одежду для сна и встречи утра. * Повязку/маску на глаза (по желанию). * Блокнот и ручку — если захочется записать утренние инсайты. Чай и уютная атмосфера — предоставляются.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Сахаджа йога медитация на Цветном
Популярное
Сахаджа йога медитация на Цветном

Бесплатно

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Йога-выходные в Завидово
Йога-выходные в Завидово
c
по

от 25000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста