No Wave! Night
Самокатная улица, 4с11
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Завершение:
от 1200₽ до 30000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Встреча группировки на территории общения эпох. Визит болгарской дарк-вейв группы Violetov General прямиком из 1989 года и античной Сердики (она же София); фулл-бэнд-вариант «Ночного Проспекта», отмечающего в этом году 40 лет творческой деятельности. А также сеты друзей и резидентов No Wave! — в сбитых дуэтах и соло. LineUp: Violetov General (????) - live Ночной Проспект - live Abelle Ildar Iksanov Shulya Electric Blue Bogdamn Ranishe Niyaak Roma Nemov Timur Omar LVRIN Andrey Kling
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