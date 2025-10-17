Встреча группировки на территории общения эпох. Визит болгарской дарк-вейв группы Violetov General прямиком из 1989 года и античной Сердики (она же София); фулл-бэнд-вариант «Ночного Проспекта», отмечающего в этом году 40 лет творческой деятельности. А также сеты друзей и резидентов No Wave! — в сбитых дуэтах и соло. LineUp: Violetov General (????) - live Ночной Проспект - live Abelle Ildar Iksanov Shulya Electric Blue Bogdamn Ranishe Niyaak Roma Nemov Timur Omar LVRIN Andrey Kling