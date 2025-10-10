Коллаборация клуба Deep и организаторов No Sleep Club, вечеринка на которой выступят начинающие рэперы, а профессиональный диджей задаст огненный ритм. No Sleep Club — новое слово в мире шоу-бизнеса, помогают молодым артистам сделать себе имя и найти зрителей. Приходи поддержать героев. Артисты будут выступать в промежутке между 16 и 21. Новые артисты, правильный вайб и люди, которые на одной волне. Тут музыка — главный язык, сон точно подождёт. Приходи повеселиться и поддержать артистов. Также No Sleep Club готовит ребрендинг и полноценный выход на сцену большой музыки.