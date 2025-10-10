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No Sleep Party

Deep, Краснопрудная улица, 24с1

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от 150₽ до 3500₽
Возраст 14+
Вечеринки

Про событие

Коллаборация клуба Deep и организаторов No Sleep Club, вечеринка на которой выступят начинающие рэперы, а профессиональный диджей задаст огненный ритм. No Sleep Club — новое слово в мире шоу-бизнеса, помогают молодым артистам сделать себе имя и найти зрителей. Приходи поддержать героев. Артисты будут выступать в промежутке между 16 и 21. Новые артисты, правильный вайб и люди, которые на одной волне. Тут музыка — главный язык, сон точно подождёт. Приходи повеселиться и поддержать артистов. Также No Sleep Club готовит ребрендинг и полноценный выход на сцену большой музыки.

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