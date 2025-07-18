Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка, где стремление к балансу сменяется принятием своей уникальности. Тебя ждёт музыка, стиль, общение, атмосфера — всё вне шаблонов и правил. Два танцпола, два настроения: во дворе — minimal / tech / house; внутри — bass / breaks / electro.
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