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Nirvana

Модерн
Спартаковская пл., 9/1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 6000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

«Быть живым прикольно!». В центре сюжета — история становления и саморазрушения солиста группы Nirvana, Курта Кобейна. В спектакле отражены смерть культа и бессмертии рок-н-ролла, выживание в атмосфере безумия, путь к величию и скорый конец. В центре этого хаоса сам Курт Кобейн — горький пример того, что тяжесть жизненных кризисов может раздавить человека в любом возрасте. Режиссер Юрий Грымов представляет пронзительную историю музыканта-легенды, который находится в постоянной борьбе с собственными демонами. Перед нами — не идеальная личность, а идеальный творец. Обрати внимание: только в дни показов спектакля «Nirvana» в театре вводится специальный дресс-код! Ты можешь прийти в джинсах, майке и кедах. Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом.

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