Концептуально мероприятие представит многочасовое аудиовизуальное рассуждение о туманном прекрасном будущем, трансформации человека в цифровой среде, ускользающей мечте, хранящей в себе всё лучшее из прошлого. Словом — постцифровой дримкор в формате аудиовизуальных живых перформансов и диджей сетов. Вечер откроют медиа-художники ansens и изучающая человеческую трансформацию svetlana gonchar. Их подхватят ретро-исследователи — адепт гранулярных текстур и многослойности keuppia и viktor kertanov с новым экспериментальным медиа-перформансом с инсталляцией 60BPM из настенных часов. Мерцающую красоту деконструкции и аудиосэмплирования подарит мистический проект batsqueak от резиденки ГОСТ Звук Стаси Бацких, а тонкой проработанной настройкой восприятия займется sitzen sander. Конечно, не обойдется без легенд коммьюнити — композитора alexander vasilenko, представленного уже на всех известных в стране крупных медиа-арт фестивалях и галереях; Kami Usu и sseverachtoli, сочетающих полевые записи и DIY-синтезаторы, в составе проекта digital sisters; а также отца меланхолии и атмосферы — gleb ivanov. Поддержку выпускникам и студентам artTECH обеспечат приглашенные гости в лицах проекта brinstaar от мастера авангарда Михаила Мясоедова, основателя лейбла Kota Records, и Nikita Shishkin, резидента Fuselab и Московской Шумовой Мануфактуры, чей эмбиент стелется петлями за горизонт, превращаясь в загадочное эхо. Ночь обещает быть не менее насыщенной. О её наступлении мы узнаем, услышав непредсказуемый сет от том занят и кассетные лоу-фай текстуры и архивные жемчужины благодаря kasia ekstovich, основателя лейбла Tape To Tape, а затем окунемся в минималистичные ритмы гибридного сета krikunova & prasdov. Услышишь свежий, новый проект procedural от igor forkash, вдохновленный нью-йорским illbient движением 90х, и насладишься уже выверенным контекстуальным звучанием от автора музыкальных программ в «Автомойке» и Tabi — Kaisou. b2b сессия основателя студии Red Eyes Taras Sochinsky и идеолога ломаных ритмов dbreaker не оставит нас без синтеза даб-техник, психоделической электроники и плотного драм-н-бейс, а завершат ночь низкочастотными ландшафтам и футуристичными фактурами от afne. Визуальную часть предоставят исследовательница лиминальных состояний di_counterfort, амбассадор hihi-haha studies — m.skvod, заведующая органических форм и эмпатии в графике piculiar и медиа-художница vera_ae.