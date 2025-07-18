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Никита Самохин «Античные юмористы или над чем смеялись в Древнем Риме»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, улица Знаменка, 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

На лекции ты узнаешь, как обстояли дела с чувством юмора у людей античного мира. Что безопаснее: смеяться над императором или вместе с ним? Кто более успешный в стэндапе — Цицерон или Вергилий? Ты разберёшься, что такое шутка для древнего римлянина, и будет ли это смешно нам. Про эти и другие аспекты природы юмора в Древнем Риме расскажет Никита Самохин – автор блога «Латынь по-пацански» и одноимённой книги по истории Древнего Рима, переводчик интерфейсов VK и Telegram на латинский язык.

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