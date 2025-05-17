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Никита Матасов «Как работает ракета-носитель»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Как огромные машины преодолевают силу земного притяжения? Что является сердцем ракеты-носителя и как связан с ракетами дуршлаг? На лекции на простых словах разберёшься в работе основных систем ракет: от двигателей и топливных баков до систем управления и безопасности. Узнаешь, как законы физики помогают ракетам взлетать, и какие современные технологии делают космические полеты доступнее. Лектор: Никита Матасов — аэрокосмический инженер, участник отбора в отряд космонавтов, популяризатор космонавтики.

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