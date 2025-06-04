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Никита Исанов «Смертельное искусство: как попасть на картину и не умереть?»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Несмотря на то, что тема лекции выглядит довольно экстравагантно, ничего общего с парапсихологией и лженаукой она не имеет. Это будет рассказ о портретном искусстве. О том искусстве, от которого сотни тысяч людей во многих музеях мира, уже много лет не могут оторвать глаз. Истории, которые стоят за шедеврами, для многих почти всегда остаются неизвестными. А ведь подчас именно эти истории и помогают по-другому, по-новому взглянуть на картину. Но почему считалось, что позировать художнику смертельно опасно? Действительно ли это было так или виновато глупое стечение обстоятельств? Чего боялись как огня? И кто смотрит на тебя с великих полотен? Лектор: Никита Исанов, историк, автор популярного исторического подкаста «При царе Горохе».

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