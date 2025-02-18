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Никита Исанов: «Четкие пацаны царской России»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 12+

Про событие

Организованная преступность появилась не в 1990-х, как многие привыкли думать. А первые банды не в 80-х. История куда глубже и замысловатее... Кто стоял у истоков организованной преступности на Руси? Что ужасного случилось в ночь с 5 на 6 марта 1551 года? Как царский стольник Петр Кропотов сколотил под носом у царя Алексея Михайловича зверскую банду? Кого можно назвать первым криминальным авторитетом в России? Когда и почему появились воры-карманники? Кто такие гопники? Когда в преступный мир ворвались женщины? А также, о чем разговаривали Ленин и ночной хозяин Москвы Яков Кошельков? Ну и наконец, как всех этих «четких пацанов» ловили и наказывали? И много еще интересного. Лектор: Никита Исанов - историк, автор популярного исторического подкаста «При царе Горохе». Количество мест ограничено.

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