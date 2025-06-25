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Незыблемые

fabula HQ, Самокатная улица, 4с1, территория бывшего завода «Кристалл»

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Выставки
Необычное

Про событие

Новый групповой проект от 0331с, Вильгения Мельникова, Глеба Глонти. «Незыблемые» — это художественное исследование поиска вечных основ в хаосе современности. Через античные мифы, сакральные образы и трансформацию форм художники предлагают созерцать устойчивое сквозь время. Проект создает пространство для поиска незыблемой основы через размышление о времени и переживание мифа. Авторы звука: Глеб Глонти Георгий Ибрагимов Александр Малевич Екатерина Замятина Куратор: Екатерина Новокшонова Время работы: ср-пт 16:00 - 20:00 сб-вск 12:00 - 20:00

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