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Новый групповой проект от 0331с, Вильгения Мельникова, Глеба Глонти. «Незыблемые» — это художественное исследование поиска вечных основ в хаосе современности. Через античные мифы, сакральные образы и трансформацию форм художники предлагают созерцать устойчивое сквозь время. Проект создает пространство для поиска незыблемой основы через размышление о времени и переживание мифа. Авторы звука: Глеб Глонти Георгий Ибрагимов Александр Малевич Екатерина Замятина Куратор: Екатерина Новокшонова Время работы: ср-пт 16:00 - 20:00 сб-вск 12:00 - 20:00
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