Смотри первый в России нейрослоп-кинопоказ на большом экране и учись создавать такое сам. Ты точно это видел. Скроллили ленту и натыкались на ролики, где фрукты, овощи, цветы и даже продукты выясняли отношения и преодолевали преграды вместе. Теперь всё это — на большом экране. Впервые в России показывают ИИ-ролики в кинотеатре: посмотри, как из маленьких семян вырастают топовые сотрудники X5. Никакого скроллинга — только ты, зал и семена, проживающие драмы покруче, чем в сериалах. А после показа — мастер-класс с самими ИИ-креаторами, которые всё это придумывают. Узнаешь: как рождаются сценарии про овощи с проблемами в личной жизни в каких нейросетях и программах это всё собирается откуда берётся вдохновение какие ролики взрывают интернет и почему нам всем так залипательно это смотреть Это будет странно и смешно.