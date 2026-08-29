ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Нейрослоп

Сфера Х5, улица Крымский Вал, 9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Смотри первый в России нейрослоп-кинопоказ на большом экране и учись создавать такое сам. Ты точно это видел. Скроллили ленту и натыкались на ролики, где фрукты, овощи, цветы и даже продукты выясняли отношения и преодолевали преграды вместе. Теперь всё это — на большом экране. Впервые в России показывают ИИ-ролики в кинотеатре: посмотри, как из маленьких семян вырастают топовые сотрудники X5. Никакого скроллинга — только ты, зал и семена, проживающие драмы покруче, чем в сериалах. А после показа — мастер-класс с самими ИИ-креаторами, которые всё это придумывают. Узнаешь: как рождаются сценарии про овощи с проблемами в личной жизни в каких нейросетях и программах это всё собирается откуда берётся вдохновение какие ролики взрывают интернет и почему нам всем так залипательно это смотреть Это будет странно и смешно.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста