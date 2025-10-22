Просмотр и обсуждение остроумной и трогательной истории от одного из главных голосов американского независимого кино — о семье, которая переживает самый неловкий период в жизни — развод родителей. Это будет не просто киновечер, а уютная встреча, где каждый может поделиться своими мыслями и впечатлениями от просмотренного — в кругу людей, которые тебя поймут. Киноклуб — инклюзивный и учитывающий разные особенности восприятия. Какой сюжет тебя ждёт? Семья Берков переживает тяжёлые времена: писатель-отец Берни и его жена Джоан разводятся, а их шестнадцатилетний сын Уолт разрывается между двумя домами, пытаясь найти своё место в новой, неуютной реальности. Через острые, полные сарказма и боли диалоги, а также моменты трогательного молчания Баумбах исследует, как рушатся идеалы, как мы причиняем боль самым близким и как, несмотря ни на что, пытаемся собрать себя и свои отношения из осколков. Это история не про громкие драмы, а про тихий кризис, который прячется в книгах, в музыке и в том, что остаётся невысказанным. Как проходит киноклуб? — встреча в уютной Топи с чаем и попкорном (можно приходить уже с 19:00) — просмотр «Кальмара и кита» на большом экране — после просмотра фильма обсуждение его и поделишься своими впечатлениями Что будут обсуждать? — как режиссёру удаётся показать семейный разрыв без мелодрамы, превращая словесные баталии в поэтический язык, а неловкое молчание — в самый насыщенный диалог? — что такое «интеллектуализация как защита» и почему персонажи используют культуру (книги, музыку, искусство) одновременно как оружие в конфликте и щит от настоящих чувств? — как работают визуальные метафоры — кальмар и кит, два входа в дом, разделённые пространства — чтобы показать внутренние ловушки героев и их поиск выхода? — почему история развода одной «неидеальной» интеллигентной семьи оказывается такой универсальной и находит отклик у зрителей с самым разным жизненным опытом? Запись в ТГ