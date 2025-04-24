Интерактивная лекция на тему — Нейроотличность: громкие барьеры и тихие преимущества Что происходит, когда мозг обрабатывает мир иначе? Разберёшь такие вопросы как: - Что стоит за термином «нейроотличность»? - Как смотреть на диагнозы и видеть возможности? - Где грань между отличностью и нормой? Узнаешь: - Про сильные стороны «другого» мозга - Как адаптировать среду для нейроменьшинств - Почему это может касаться каждого из нас Формат встречи: 1. Лекция про феномен нейроотличности 2. Дискуссия о взаимоотношениях общества и нейроменьшинств 3. Небольшие интерактивы Готов пересмотреть понятие «нормальности». Автор материала - Толмачева Дарья, эксперт в области клинической психологии, педагог доп. образования, исследователь психического здоровья