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Нейроотличность: громкие барьеры и тихие преимущества

улица Ибрагимова, 31к7

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 14+

Про событие

Интерактивная лекция на тему — Нейроотличность: громкие барьеры и тихие преимущества Что происходит, когда мозг обрабатывает мир иначе? Разберёшь такие вопросы как: - Что стоит за термином «нейроотличность»? - Как смотреть на диагнозы и видеть возможности? - Где грань между отличностью и нормой? Узнаешь: - Про сильные стороны «другого» мозга - Как адаптировать среду для нейроменьшинств - Почему это может касаться каждого из нас Формат встречи: 1. Лекция про феномен нейроотличности 2. Дискуссия о взаимоотношениях общества и нейроменьшинств 3. Небольшие интерактивы Готов пересмотреть понятие «нормальности». Автор материала - Толмачева Дарья, эксперт в области клинической психологии, педагог доп. образования, исследователь психического здоровья

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