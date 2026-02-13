Искусственный интеллект стремительно проникает во все сферы: работу, отдых, торговлю, науку, медицину, образование. Не стала исключением и творческая область — искусство, музыка, дизайн. Всё чаще появляются произведения, созданные с участием ИИ. Этот лавинообразный процесс вызывает разные реакции: от восторга новыми возможностями до скепсиса и критики в адрес «обесчеловечивания» искусства. Как и любое технологическое искусство, проекты с ИИ рождаются в коллаборации художников с инженерами и разработчиками. Чтобы создать нечто по-настоящему новое, автор должен глубоко погрузиться в технологию, стать как минимум «продвинутым пользователем». Именно для этого был создан «Нейронный интенсив». На нём студенты и выпускники Школы Родченко совместно с экспертами Yandex Cloud детально изучили, как работать с нейросетевыми инструментами. В результате появились работы, которые не только виртуозно используют искусственный интеллект, но и критически осмысляют его влияние на искусство, культуру и общество в целом. Время работы галереи: ВТ-ВС 11:00-20:00