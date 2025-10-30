Практика осознанного рисования. Через простейшие фигуры графического алфавита (круг, квадрат, треугольник и нейрографическую линию) ты создашь образ своего наилучшего будущего, желаемой жизни или решения актуальной задачи. Сможешь создать и укрепить полезные нейронные связи и ослабить те, что отвечают за уже не важное. В течение всей практики ты настраиваешь мозг на поиск нужного решения, подсознание — на мягкое сопровождение в этом, а на листе создашь образ идеального развития событий в выбранной теме. На таких практиках занимаются решением задач, которые долго не реализуются в жизни. Здесь нужна личная трансформация, глубокая проработка. Закладывая позитивный смысл в рисунок, ты избавляешься от ограничивающих установок, меняешь своё мышление, создавая достаточное количество новых нейронных связей на заданную тему. Через творчество и рефлексию получаешь выход на качественно новый уровень жизни. Продолжительность мастер-класса: 3 часа Уровень подготовки: для начинающих Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате