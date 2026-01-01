Празднуй новое, прекрасное и тёплое. Ночь обещает отменных диск-жокеев плотных тек-хаус и лёгких минималистичных соцветий, вкуснейшие авторские тинктуры на баре и заряд прекрасного настроения с приятным шлейфом воспоминаний после. Танцуй, празднуй и встречай Новый год с улыбкой.