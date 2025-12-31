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Где-то там, между танцем последних снежинок декабря и первым робким лучом январского рассвета, рождается оно — самое настоящее новогоднее чудо. Пока стрелки часов замирают в предвкушении обратного отсчета, а воздух густеет от сладкого аромата мандаринов, для тебя заворачивают главные музыкальные подарки этой волшебной ночи. Line up: Acrobat Skif Come Closer Aka Mike Spirit + Asaga Paysage Lorentsiya Redoblue Peter Lankton Bu.di Lebron FC / 21+
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