Где-то там, между танцем последних снежинок декабря и первым робким лучом январского рассвета, рождается оно — самое настоящее новогоднее чудо. Пока стрелки часов замирают в предвкушении обратного отсчета, а воздух густеет от сладкого аромата мандаринов, для тебя заворачивают главные музыкальные подарки этой волшебной ночи. Line up: Acrobat Skif Come Closer Aka Mike Spirit + Asaga Paysage Lorentsiya Redoblue Peter Lankton Bu.di Lebron FC / 21+