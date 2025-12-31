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New year 2026 в DFF

Restaurant by Deep Fried Friends, Яузская улица, 10/2, стр. 4

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от 5000₽ до 23000₽
Возраст 18+
Кино
Концерты
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Настоящая новогодняя сказка — ёлка, каток, тепло камина, любимые новогодние фильмы, бенгальские огни и реки шампанского. Тебя ждёт праздничное меню от бренд-шефа Антона Ковалькова, специальные зимние коктейли, салют в полночь и плавный переход в грандиозную вечеринку в лучших традициях DFF club. Стоимость праздника: - ужин + вход на вечеринку 19 000 р. - ужин с безлимитным алкоголем + вход на вечеринку 23 000 р. Для компаний от пяти человек действуют дополнительные места со скидкой 70%. УЖИН 20:00-00:30 КАТОК 20:00-23:00 САЛЮТ 00:00 ВЕЧЕРИНКА LINE UP: TBA 01:00-06:00 EARLY BIRD ONLINE 5000 р. Билеты на вечеринку можно приобрести отдельно, количество ограничено. Бронь столов по указанному номеру телефона.

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