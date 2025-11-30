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Неврозы: болезнь нормального человека

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция врача психиатра, практикующего психотерапевта, психоаналитика, сомнолога, преподавателя Московского Института Психоанализа, автора книги «Исследование сновидений» Игоря Пудикова. Лекция пройдет в лектории «Сарёнок» — лектории нового формата, который погружает в мир литературы, искусства и творчества, становясь проводником в мир красоты и знаний.

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