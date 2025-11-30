Лекция врача психиатра, практикующего психотерапевта, психоаналитика, сомнолога, преподавателя Московского Института Психоанализа, автора книги «Исследование сновидений» Игоря Пудикова. Лекция пройдет в лектории «Сарёнок» — лектории нового формата, который погружает в мир литературы, искусства и творчества, становясь проводником в мир красоты и знаний.