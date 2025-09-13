Тебя ждёт уютный (не)винный арт-мастер-класс под руководством художника, где ты узнаешь, как перенести на бокал небольшой эскиз — будь то изящный завиток, геометрический паттерн или целая миниатюра. Это медитативный и невероятно творческий процесс, где совсем не нужно уметь «рисовать как художник». Забронировать место можно по телефону: +7 (910) 439-26-28.