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  1. Москва
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(Не)винный арт

улица Расковой, 34к13

Начало:

Завершение:

2800₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Тебя ждёт уютный (не)винный арт-мастер-класс под руководством художника, где ты узнаешь, как перенести на бокал небольшой эскиз — будь то изящный завиток, геометрический паттерн или целая миниатюра. Это медитативный и невероятно творческий процесс, где совсем не нужно уметь «рисовать как художник». Забронировать место можно по телефону: +7 (910) 439-26-28.

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