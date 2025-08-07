Прогулка по городу с мифами и мистиками. Во время экскурсии ты увидишь: — Таинственную Ротонду, где проходили спиритические сеансы — Атмосферный круглый дворик и двор, где жил старец Григорий Распутин — Мрачные закоулки и проходные дворики, вторую «ротонду» и удивительные парадные лестницы — Побываешь во дворе дома с тайными знаками масонов А ещё: — Узнаешь, почему Сенную площадь называют «чревом Петербурга», и где находится «нехорошая квартира» — Услышишь легенды, связанные с памятником, установленным Петру I, байки про «коней Клодта», про излом Невского и даже о необычных мистических совпадениях. — Удивишься, какие легенды связаны с такими мистическими персонажами, как грифоны, сфинксы, «Белая дама», Григорий Распутин Даты: 7 августа в 19:00 10 августа в 17:10 13 августа в 19:00 14 августа в 19:00 17 августа в 17:10.