Летом 2025 А.С, Елена Анитова и Евгений Новиков запустили проект «Наши блестящие ночные откровения оказываются в нелестном утреннем свете менее выдающимися, чем нам поначалу казалось» Проект был задуман как мистификация и разделён на две части: Визуальная — выставка с регулярными медиациями. Перформативная — процесс записи музыкального альбома. Настоящая запись несуществующего альбома несуществующей группы. В основе — идея фиктивной музыкальной группы, существование которой разворачивается в режиме реального времени исключительно в контексте выставочного пространства. Одна из комнат имитировала пространство студии звукозаписи, в которой на протяжении недели наша кураторская группа записывала альбом в реальном времени. Посетители становились свидетелями и соучастниками процесса, в котором фикция формирует содержание. В пятницу 13 февраля состоится релиз того самого альбома на всех стриминговых площадках, а также его listening-сессия и презентация зина о его создании. Релиз поддержат своим выступлением участники и друзья никогда несуществующей группы. 22:00 | FREE DONATION | FC | 18+