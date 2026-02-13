ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

never existed group

M2, Наставнический переулок, 13-15с2

Начало:

Завершение:

от 1₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Летом 2025 А.С, Елена Анитова и Евгений Новиков запустили проект «Наши блестящие ночные откровения оказываются в нелестном утреннем свете менее выдающимися, чем нам поначалу казалось» Проект был задуман как мистификация и разделён на две части: Визуальная — выставка с регулярными медиациями. Перформативная — процесс записи музыкального альбома. Настоящая запись несуществующего альбома несуществующей группы. В основе — идея фиктивной музыкальной группы, существование которой разворачивается в режиме реального времени исключительно в контексте выставочного пространства. Одна из комнат имитировала пространство студии звукозаписи, в которой на протяжении недели наша кураторская группа записывала альбом в реальном времени. Посетители становились свидетелями и соучастниками процесса, в котором фикция формирует содержание. В пятницу 13 февраля состоится релиз того самого альбома на всех стриминговых площадках, а также его listening-сессия и презентация зина о его создании. Релиз поддержат своим выступлением участники и друзья никогда несуществующей группы. 22:00 | FREE DONATION | FC | 18+

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста