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Нетворкинг вечеринка

Бакунинская улица, 74-76к7

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 16+
Игры
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Формат, где легко начать разговор и хочется остаться до полуночи. Это не просто нетворкинг и не типичная вечеринка. Это тёплая встреча в Липе — где можно познакомиться, вдохновиться, посмеяться, узнать кого-то нового или неожиданно узнать лучше себя. Пространство, где люди действительно встречаются: глазами, мыслями, интересами. Здесь уместны и визитка, и признание в любви к инжиру. Что будет: — лёгкие закуски и вино — форматированные знакомства — не неловко, а весело — квиз, который тебя сблизит — мини-концерт и танцы (настоящие, а не «просто фоном») — атмосфера, в которой хочется остаться Важно: Будут рады и девушкам, и парням. Приходи один или бери с собой кого-то — главное, чтобы тебе было комфортно.

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