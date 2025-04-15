Персональная выставка Михаила Рубанкова. В экспозиции представлены графика, живопись, объекты и инсталляции, в которых пустота оставляет место для множества интерпретаций. Михаил Рубанков использует классический концептуалистический подход, где чертежные штампы, узнаваемый шрифт и абсурдные сценки с метафизическим подтекстом раскрывают тонкое понимание природы реальности, провоцируя зрителей на новое восприятие окружающего мира. Особое внимание на выставке уделено серии холстов «Целлюлозная пустыня Реального», где художник исследует «пустыню Реального» — мир вещей, лишенных значения. Пустая поверхность бумаги или картона с случайными знаками побуждает задуматься о природе реальности и смысла. Михаил Рубанков — концептуальный художник. Выпускник Открытых студий Винзавода и Института современного искусства База. Время работы выставки: среда – воскресенье с 13:00 до 21:00.