Новый проект от команды «Renaissaince». Фестиваль электронной музыки, основанный на live-перфомансах. Это не просто вечеринка, ты погрузишься в атмосферу создания музыки здесь и сейчас. На мероприятии не будет DJ-сетов, каждый артист — отдельный перфоманс и история. Тебя ждёт техно в живом исполнении: барабаны, варган, а так же шоу с моделями Lumpen и специальный гость из Уфы, который раздаст башкирского техно.