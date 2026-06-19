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Фестиваль электронной музыки

Мясницкая улица, 41с3

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Новый проект от команды «Renaissaince». Фестиваль электронной музыки, основанный на live-перфомансах. Это не просто вечеринка, ты погрузишься в атмосферу создания музыки здесь и сейчас. На мероприятии не будет DJ-сетов, каждый артист — отдельный перфоманс и история. Тебя ждёт техно в живом исполнении: барабаны, варган, а так же шоу с моделями Lumpen и специальный гость из Уфы, который раздаст башкирского техно.

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