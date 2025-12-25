Внимание: ссылка на регистрацию появится на сайте и в соцсетях театра. Музыкально-театральный перформанс трёх молодых композиторов, посвященный осмыслению феномена музыкального произведения, которое ранее не было воплощено в звуковой форме. Перформанс состоит из трёх музыкальных сочинений, написанных композиторами Максимом Раевым, Лукасом Сухаревым и Елизаветой Лобан и отражающих идеи расширенной музыки — концепции, раскрывающей многомерность современного композиторского языка. На сцене они будут представлены в формате единого многогранного произведения с участием перформеров. «никого-имени» Максима Раева — произведение в жанре поиска ответов. Несуществующая музыка — это та, которая не может себя вспомнить? Является ли она бесконечной и бессмысленной попыткой артикулировать себя во времени и пространстве, вечным возвращением? Человек без памяти — это предмет? Бывает ли у предметов память? Бывает ли память у пространства? «Надо ли выходить из равновесия?» Лукаса Сухарева — сочинение о страхе, параличе воли и невозможности творческого акта. Главный герой — композитор и художник, переживающий предельное одиночество, внутренний распад и отчаяние. Он не способен ни писать, ни думать, ни действовать, а его тело становится ареной борьбы между призванием, самоназванием, обстоятельствами и бессилием. «Голоса Локуса «Б» Елизаветы Лобан — попытка воспроизведения фолк-традиции, обычаев и ритуалов. Здесь наследие является не консервацией, а материалом для переосмысления и переложения в новое произведение внутри настоящего времени. В музыкально-театральном перформансе будут заняты перформеры, музыканты и танцовщики, отобранные по итогам опен-колла и принявшие участие в лаборатории «Несуществующая музыка» под кураторством композиторов Владимира Горлинского и Николая Попова, режиссёра Юрия Квятковского и танцхудожника Владимира Ермаченкова.