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Неспетые песни для возлюбленных

Agency.ArtRu, Озерковская набережная, 26

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Персональная выставка художницы Ланы Морозовой. В основе работ Морозовой — скульптурные коллажи из смешанных материалов и техник: текстиля, керамики, металла и фотографии. Сюжеты и образы художница черпает из собственного детства и интернет-культуры. Мемы, цитаты из песен и случайные личные фотографии становятся в ее произведениях частью коллективной памяти. Проект «Неспетые песни для возлюбленных» представляет собой художественное исследование любовного чувства. Интимные и ироничные работы задают короткую дистанцию со зрителем, вовлекая его в визуально насыщенный диалог. Тактильный характер материалов — ткань, стекло, керамика — создает мотив телесности. Режим работы: вт-пт 12:00-20:00

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