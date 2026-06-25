Персональная выставка художницы Ланы Морозовой. В основе работ Морозовой — скульптурные коллажи из смешанных материалов и техник: текстиля, керамики, металла и фотографии. Сюжеты и образы художница черпает из собственного детства и интернет-культуры. Мемы, цитаты из песен и случайные личные фотографии становятся в ее произведениях частью коллективной памяти. Проект «Неспетые песни для возлюбленных» представляет собой художественное исследование любовного чувства. Интимные и ироничные работы задают короткую дистанцию со зрителем, вовлекая его в визуально насыщенный диалог. Тактильный характер материалов — ткань, стекло, керамика — создает мотив телесности. Режим работы: вт-пт 12:00-20:00